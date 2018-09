Granada (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist FC Granada hat Juan Antonio Anquela als neuen Trainer verpflichtet. Der 54-Jährige kommt von Zweitligist AD Alcorcón nach Andalusien und erhält einen Zweijahresvertrag. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Anquela tritt damit die Nachfolge von Abel Resino an, der seinen Posten in Granada nach dem erfolgreichen Klassenerhalt vor zwei Wochen zur Verfügung gestellt hatte. Resino hatte den Aufsteiger erst im Januar übernommen.

Für Anquela ist es der erste Trainerjob in der Primera División. Mit Alcorcón, das er in der dritten Liga übernommen hatte, scheiterte er am vergangenen Wochenende erst in der Aufstiegsrelegation an Real Valladolid.