Danzig (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Daniel Siebert (Berlin) und Bastian Dankert (Rostock) in den Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter aufgenommen. Damit werden in der am 24. August beginnenden Saison 22 Unparteiische in der höchsten Klasse pfeifen. Das gab der DFB nach einer Sitzung in Danzig am Dienstag bekannt. In der 2. Bundesliga werden künftig 20 Schiedsrichter im Einsatz sein. Neu dabei sind Christian Dietz (Kronach) und Benjamin Brand (Gerolzhofen).

"Allen vier neuen Schiedsrichtern auf den Listen der Bundesligen bescheinigen wir neben hervorragenden Leistungen in der vergangenen Saison auch positive Perspektiven in der neuen Spielklasse. Wir möchten an unsere grundsätzliche Linie anknüpfen, in der Personalentwicklung weitere Schritte zu gehen. Die besten und talentiertesten Schiedsrichter in unserem Land sollen die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln", sagte Herbert Fandel, der Vorsitzende der DFB-Schiedsrichterkommission.

Die Schiedsrichter der Bundesliga: Deniz Aytekin, Felix Brych, Bastian Dankert, Christian Dingert, Jochen Drees, Marco Fritz, Peter Gagelmann, Manuel Gräfe, Robert Hartmann, Thorsten Kinhöfer, Knut Kircher, Florian Meyer, Günter Perl, Markus Schmidt, Daniel Siebert, Peter Sippel, Wolfgang Stark, Tobias Stieler, Michael Weiner, Tobias Welz, Guido Winkmann, Felix Zwayer.

Die Schiedsrichter der 2. Bundesliga: Christian Bandurski, Benjamin Brand, Tobias Christ, Benjamin Cortus, Christian Dietz, Christian Fischer, Norbert Grudzinski, Patrick Ittrich, Robert Kampka, Robert Kempter, Christian Leicher, Harm Osmers, Martin Petersen, Thorsten Schriever, Sascha Stegemann, Bibiana Steinhaus, Florian Steuer, Marcel Unger, Frank Willenborg, Markus Wingenbach.