Donezk (dpa) - Schock für die Ukraine: Der zuletzt angeschlagene Stürmerstar Andrej Schewtschenko steht beim letzten EM-Gruppenspiel gegen England am Abend nicht in der Startelf. Der 35 Jahre alte Angreifer hatte vor der entscheidenden Vorrundenpartie in Donezk über Probleme im linken Knie geklagt. Auch der frühere Bundesligaprofi Andrej Woronin spielt nicht von Beginn an. Die Ukraine muss gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen. Den Engländern reicht bereits ein Unentschieden für den sicheren Sprung in die Runde der besten acht Teams.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.