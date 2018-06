Athen (AFP) Griechenland könnte dem Parteichef der sozialdemokratischen Pasok, Evangelos Venizelos, zufolge bis Mittwochmittag über eine neue Regierung verfügen. "Es muss so schnell wie möglich eine Regierung gebildet werden", sagte Venizelos am Dienstagabend in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Angesichts der "derzeitigen Situation" sei dies bis Mittwochmittag möglich. Die Verhandlungen der Pasok mit der konservativen Nea Dimokratia (ND) und der Demokratischen Linken (Dimar) dauerten weiter an.

