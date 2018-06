London (AFP) Spaniens König Juan Carlos jagt in Afrika Elefanten, die Nummer zwei der britischen Thronfolge schützt derweil die vom Aussterben bedrohten Nashörner: Rhinozerosse seien neben Elefanten die häufigsten Opfer von Wilderern, sagte Prinz William am Dienstag der BBC nach dem Besuch eines Nashorn-Reservats im südostenglischen Kent. Alle, die sich am illegalen Handel beteiligten, seien "außerordentlich ignorant und egoistisch", schimpfte der Enkel der Queen weiter, der am 21. Juni seinen 30. Geburtstag feiert. "Meine Botschaft ist einfach: Hört auf".

