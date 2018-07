London/Quito (AFP) Wikileaks-Mitbegründer Julian Assange hat in London Zuflucht in der Botschaft Ecuadors gesucht. Der Internetaktivist habe am Dienstag einen Asylantrag für Ecuador gestellt, erklärten die Botschaft in London sowie Ecuadors Außenminister Ricardo Patiño in Quito. Die Regierung prüfe den Antrag, sagte Patiño. Jede Entscheidung werde unter Berücksichtigung des Völkerrechts getroffen.

