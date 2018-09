Tokio (AFP) Durch einen heftigen Taifun sind am Dienstag in Japan mehr als 20 Menschen verletzt worden. Der Wirbelsturm "Guchol" fegte nach Angaben der Behörden mit Geschwindigkeiten von bis zu 125 Stundenkilometern zunächst über die Hauptinsel Honshu hinweg und zog dann in Richtung Nordosten weiter. Er wurde demnach auch in der Region um Fukushima erwartet, wo sich im März 2011 das schwere Erdbeben und der anschließende Tsunami ereignet hatten. Die Behörden rechneten mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern.

