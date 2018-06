G20 nehmen Eurozone in die Pflicht

Los Cabos (dpa) - Die führenden Volkswirtschaften der Erde nehmen die Staaten der Eurozone in die Pflicht, sich für ein Ende der Schuldenkrise endlich mehr anzustrengen. Im Entwurf der Abschlusserklärung des G20-Gipfels im mexikanischen Los Cabos, versichern die Europäer, alles nur Nötige zu tun, um ihre Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Vorrangig sollen die Finanzmärkte beruhigt, Vertrauen zurückgewonnen und stetiges Wachstum geschaffen werden. Die USA, China, Indien und Südkorea zeigten sich tief beunruhigt, dass die Schuldenkrise weiter schwelt und schlimmstenfalls die Weltwirtschaft bedroht.

Neue griechische Regierung soll bis zum Abend stehen

Athen (dpa) - Zwei Tage nach der Parlamentswahl in Griechenland soll die Bildung einer neuen Regierung zur Stabilisierung des hoch verschuldeten Eurolandes möglichst noch heute abgeschlossen werden. Die konservative Nea Dimokratia will mit der Pasok eine Koalition bilden. Beide Parteien stehen für die grundsätzliche Fortführung des Spar- und Reformkurses, mit dem Griechenland im Euro-Raum gehalten werden soll, erwarten aber Lockerungen. Konservative und Sozialisten bemühen sich, auch die 17 Abgeordneten der gemäßigten demokratischen Linkspartei ins Bootz zu holen.

Obama und Putin rufen zu Waffenruhe in Syrien auf

Los Cabos (dpa) - In einem gemeinsamen Appell haben US-Präsident Barack Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin eine Waffenruhe in Syrien gefordert. Bei ihrem ersten Treffen nach der erneuten Amtsübernahme von Putin am Rande des Gipfels der großen Industrie- und Schwellenländer im mexikanischen Los Cabos forderten beide eine sofortige Einstellung aller Gewalt. Der US-Präsident sprach anschließend von einem tiefgehenden Gespräch über eine Reihe von Fragen, darunter auch den Atomstreit mit dem Iran.

Karlsruhe entscheidet über Bundestags-Informationsrechte

Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht urteilt heute über die Beteiligungsrechte des Bundestags bei den Entscheidungen über den Euro-Rettungsschirm ESM. Geklagt hat die Bundestagsfraktion der Grünen. Die Abgeordneten meinen, dass die Regierung das Parlament bei den Verhandlungen nicht rechtzeitig und ausreichend unterrichtet hat. Das sei auch der Fall bei den Plänen zur einer verstärkten wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit. Die Grünen sind nicht gegen die Maßnahmen - sie wollen nur früher und genauer Bescheid wissen, was in Brüssel verhandelt wird.

Ärzte geben Überblick über Fehler und Patientenbeschwerden

Berlin (dpa) - Falsche Therapien, unentdeckte Krankheiten, nachlässige Diagnosen: Tausende Patienten werden jedes Jahr Opfer von Ärztefehlern. Neue Zahlen zu Behandlungsfehlern und Patientenbeschwerden legt die Ärzteschaft heute in Berlin vor. Nach der bisher jüngsten Erhebung stellten die Gutachterstellen der Ärzteschaft 2010 in 2199 Fällen falsche Diagnosen oder Behandlungen fest. 87 Patienten starben wegen Ärztepfuschs. Die Bundesregierung will die Rechte der Patienten in einem eigenen Gesetz stärken.

Sieben Tote an israelisch-ägyptischer Grenze und in Gaza

Tel Aviv (dpa) - Sorge vor einer neuen Welle der Gewalt: Bei mehreren blutigen Zwischenfällen an der israelischen Grenze zu Ägypten und im Gaza-Streifen sind sechs militante Palästinenser und ein Israeli getötet worden. Israelische Soldaten hatte zwei schwer bewaffnete Männer erschossen, die nach Angaben einer Militärsprecherin von Ägypten aus über die Grenze gekommen waren. Sie hätten zwei Fahrzeuge mit israelischen Bauarbeitern angegriffen. Dabei seien ein Israeli getötet und ein weiterer verletzt worden.