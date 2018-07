Berlin (dpa) - Aus Rücksicht auf die Tour de France verzichtet Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin auf seine Teilnahme am Straßenrennen der deutschen Rad-Meisterschaften im sächsischen Grimma.

«Ich konzentriere mich aufs Training und die Erholung. Ich will in bestmöglichem Zustand am Start der Tour stehen, die ja schließlich mit einem Zeitfahr-Prolog beginnt», ließ Martin in einer Mitteilung seines belgischen Omega-Quick-Step-Teams wissen. Der 27-jährige startet nur am Freitag im 40,7 Kilometer langen Zeitfahren im benachbarten Zwenkau, wo er seinem Teamkollegen Bert Grabsch den Titel aus dem Vorjahr abnehmen will.

Martin, der als heißer Kandidat auf Olympiagold in London im Zeitfahren gilt, werden große Chancen auf das Gelbe Trikot schon zum Tour-Auftakt eingeräumt. Die 99. Frankreich-Rundfahrt beginnt in Lüttich am 30. Juni mit einem 6,4 Kilometer langen Zeitfahren. Auf fast identischem Kurs hatte der Schweizer Fabian Cancellara den Tour-Prolog 2004 gewonnen.

Angeführt wird die Starterliste der deutschen Straßenmeisterschaft in Grimma von Titelverteidiger Robert Wagner (Magdeburg), der in Jens Voigt (Berlin) und Linus Gerdemann (Münster) starke Helfer an seiner Seite hat. Weitere Top-Fahrer sind André Greipel (Rostock), Marcel Kittel (Arnstadt), Gerald Ciolek (Pulheim), Marcus Burghardt (Zschopau) und Fabian Wegmann (Freiburg).