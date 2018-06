Hamburg (dpa) - Nach mehreren Krisenjahren droht der deutschen Schifffahrt nach Einschätzung der Beratungsfirma PwC der Abstieg aus dem Kreis der führenden Schifffahrtsnationen. «Die meisten Reedereien wollen in den kommenden Jahren nicht in neue Schiffe investieren», sagte PwC-Experte Claus Brandt in Hamburg.

Das habe eine Umfrage von teleResearch Mannheim unter mehr als 100 Reedereien im Auftrag von PwC ergeben. Mehr als 80 Prozent rechneten zudem mit Insolvenzen und Fusionen in der Branche. Die Schifffahrt leidet weltweit unter Überkapazitäten und Preisdruck. Zwar erwarten die meisten Reeder in den kommenden Monaten steigende Fracht- und Charterraten, doch könnten damit nicht die aufgelaufenen Verluste ausgeglichen werden.

