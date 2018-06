Köln (SID) - Bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine steht das erste Viertelfinale auf dem Programm. Ab 20.45 Uhr ermitteln in Warschau der deutsche Vorrundengegner Portugal und Tschechien den ersten Halbfinalisten. Die favorisierten Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo könnten bei einem Sieg in der Vorschlussrunde auf Titelverteidiger Spanien treffen.

Nach der US Open in San Francisco geht es für Deutschlands Golfstar Martin Kaymer in Pulheim weiter. Bei der BMW International Open beginnt er seine Auftaktrunde wie Marcel Siem um 8.10 Uhr. Auch Alex Cejka und Routinier Bernhard Langer sind auf dem Gut Lärchenhof am Start.

In Düsseldorf beginnt das olympische Vorbereitungsturnier der Hockey-Herren. Für die 22 Spieler des erweiterten Kaders sind die Spiele die letzte Möglichkeit, sich für das finale London-Aufgebot zu empfehlen. Zum Auftakt des Turniers spielt Deutschland ab 18.45 Uhr gegen Spanien.