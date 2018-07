Paris (SID) - Radprofi Fabian Cancellara will bei den Olympischen Spielen in London seinen nächsten goldenen Coup landen. Vier Jahre nach seinem Triumph im Zeitfahren von Peking führt der 31-Jährige vom Team RadioShack wie erwartet das Schweizer Aufgebot für die Rennen in der britischen Metropole an. Cancellara ist im Kampf gegen die Uhr einer der großen Widersacher von Weltmeister Tony Martin (Cottbus) und dem Briten Bradley Wiggins. Neben dem viermaligen Weltmeister Cancellara bestreitet Michael Albasini das Zeitfahren für die Eidgenossen. Beide stehen auch im Straßen-Team.