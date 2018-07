Rheinberg/Berlin (SID) - Die fünfmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hält sich trotz zuletzt schlechter Leistungen eine Tür für den Start bei Olympia in London (27. Juli bis 12. August) offen. "Es ist noch nichts entschieden. Ich werde die Tür jetzt nicht zuschlagen. Aber ich weiß, dass es schwer wird, ein Ticket für London zu ergattern", sagte die 42-Jährige am Dienstag dem SID.

Nach ihrem Absturz bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Balve hat die Rheinbergerin nur noch geringe Chancen auf eines der vier Tickets. Das Trio Helen Langehanenberg (Havixbeck) mit Damon Hill, Matthias Rath (Kronberg) mit Totilas und Kristina Sprehe (Dinklage) mit Desperados liegt klar vor ihr und meldet Ansprüche für die drei Plätze in der Olympia-Mannschaft an. Auch Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit Dablino war stärker und hat im Kampf um den vierten und letzten Platz als Einzelreiter Vorteile.

Werth muss bei der letzten Sichtung in Aachen beim CHIO (2. bis 8. Juli) alles in die Waagschale werfen, um zumindest noch das vierte Ticket zu ergatten. Satteln will sie dafür den zehn Jahre alten Wallach Don Johnson, der seine Prellung auskuriert hat. "Er lahmt nicht mehr. Ich hoffe, dass ich ihn reiten kann. Aber ich werde jetzt auch nicht zu übermotiviert sein und ihn um alles in der Welt in den Wettkampf schicken", meinte Werth.

Sollte Don Johnson nicht fit sein, wird Werth El Santo in Aachen satteln. Der Wallach konnte aber weder bei der EM im vergangenen Jahr in Rotterdam noch bei der DM Anfang Juni die Erwartungen erfüllen. "Ende nächster Woche treffe ich eine Entscheidung", sagte Werth.