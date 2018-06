Frankfurt/Main (dpa) - Streikende Sicherheitsleute haben am Morgen für riesige Warteschlangen und Verspätungen am Hamburger Flughafen gesorgt. An den anderen bestreikten Flughäfen in Frankfurt, Düsseldorf, Bremen und Hannover hielten sich die Auswirkungen nach Berichten der Betreibergesellschaften hingegen in Grenzen. Anlass für den Ausstand war die aktuelle Tarifrunde. Dabei geht es um einen neuen Manteltarifvertrag, der für die bundesweit 12 000 Luftsicherheitsassistenten verhandelt wird.

