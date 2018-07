Frankfurt/Main (dpa) - An fünf deutschen Flughäfen kann es heute Morgen zu Behinderungen kommen. Grund ist ein Streik des privaten Sicherheitspersonals. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 500 Luftsicherheitsassistenten an den Zugangskontrollen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Airports in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Bremen und Hannover. Der Ausstand soll zwei Stunden dauern und um 7.00 Uhr beendet werden. Verdi will die Arbeitsbedingungen der rund 12 000 Beschäftigten verbessern.

