Frankfurt/Main (dpa) - Private Sicherheitskräfte haben am Morgen an fünf deutschen Flughäfen für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. An den Kontrollstellen bildeten sich längere Schlangen, einige Maschinen starteten mit Verspätung. Die Gewerkschaft Verdi hatte rund 500 Luftsicherheitsassistenten an den Zugangskontrollen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen von der zweistündigen Aktion waren Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Bremen und Hannover.

