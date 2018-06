Diyarbakir (AFP) Bei einem Angriff kurdischer Rebellen auf einen Militärposten im äußersten Südosten der Türkei sind am Dienstag mindestens sieben Soldaten getötet worden. Wie es aus örtlichen Sicherheitskreisen hieß, erfolgte die Attacke von Rebellen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Unterpräfektur von Yüksekova an der Grenze zum Irak und zum Iran. Etwa 15 Soldaten seien verletzt worden. Nach den Angreifern werde unter anderem mit Hubschraubern gesucht, berichtete der türkische Fernsehsender NTV.

