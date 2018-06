New York (AFP) Coca Cola ist nach eigener Ansicht nicht schuld an der starken Zunahme von Fettleibigkeit in den USA. "Das ist eine wichtige, komplizierte Gesellschaftsfrage, bei der wir alle gemeinsam an einer Lösung arbeiten müssen", sagte der Chef des Getränkeriesen, Muhtar Kent, in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" vom Montagabend (Ortszeit). Deshalb arbeite Coca-Cola mit dem Staat, der Wirtschaft und Gruppen der Zivilgesellschaft zusammen, "um in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, bis 2015 Programme zu aktiven Lebensstilen zu schaffen".

