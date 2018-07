Berlin (dpa) - In Berlin wird heute der 3. Fortschrittsbericht zum Ausbau der Elektromobilität an die Bundesregierung übergeben. Die Nationale Plattform Elektromobilität sieht ohne zusätzliche Förderung das Ziel von einer Million E-Autos bis 2020 als gefährdet an. Mit den derzeitigen Rahmenbedingungen seien nur rund 600 000 Autos zu schaffen, heißt es in dem Bericht. Verwiesen wird auf die Marktführerschaft Japans und der USA, wo es Förderungen zwischen 5000 und 9500 Euro pro Auto gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.