Göttingen (SID) - Absteiger BG Göttingen hat die Lizenz für die 2. Basketball-Bundesliga (ProA) erhalten und Johan Roijakkers als Trainer verpflichtet. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der Niederländer übernimmt beim früheren Europapokalsieger außerdem die Position des Sportdirektors.

Zur Erteilung der Startberechtigung mussten die anderen Klubs aus der ProA einer Übertragung des Teilnahmerechts auf die neu gegründete Pro Basketball Göttingen GmbH zustimmen, da der bisherige Lizenzträger starting five GmbH Insolvenz angemeldet hatte. Die Vereine gaben im Umlaufverfahren ihr Ja-Wort. Göttingen war in dieser Saison mit nur vier Siegen aus 34 Spielen nach fünf Jahren aus der Bundesliga abgestiegen.

Roijakkers hat den BC Prievidza in diesem Jahr als Trainer und Sportdirektor in Slowenien zum Meistertitel geführt. Zuvor hatte der 31-Jährige als Assistent in der NBA-Development-League und in Belgien gearbeitet. Roijakkers bleibt weiterhin Trainer der niederländischen U18-Nationalmannschaft.