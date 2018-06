Rangun (AFP) Birma hat in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe Verträge mit ausländischen Ölfirmen geschlossen. Die staatliche Ölgesellschaft Myanma Oil and Gas Enterprise habe seit März neun Verträge unterzeichnet, berichtete die Regierungszeitung "Myanmar Ahlin" am Mittwoch. Es sei das erste Mal, dass Myanma Oil and Gas Enterprise so viele Verträge in so kurzer Zeit abschließe. Ausländische Firmen benötigen in Birma ein Partnerunternehmen vor Ort, wenn sie Ölvorkommen ausbeuten wollen.

