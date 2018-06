Hamburg (AFP) Der E-Mail-Dienst des Internetriesen Google heißt jetzt auch in Deutschland GMail. Das Unternehmen habe den Streit um den Markennamen "nun beendet, so dass alle Nutzer weltweit den Dienst GMail nutzen können", teilte ein Google-Sprecher am Mittwoch mit. Bislang hatten deutsche Nutzer des Maildienstes eine Adresse erhalten, die auf googlemail.com endete. Diese soll nun auf gmail.com umgestellt werden. Die Nutzer werden aber trotzdem weiterhin auch über ihre alte Adresse erreichbar sein.

