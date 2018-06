München (AFP) Nach drei gescheiterten Ehen fühlt sich US-Schauspielerin Jane Fonda mit 74 Jahren zum ersten Mal richtig verliebt. "Ich kann Ihnen versichern, dass ich in meinem ganzen Leben nie glücklicher war", sagte Fonda der Illustrierten "Bunte" laut einem Vorabbericht vom Mittwoch. Der Star aus Filmen wie "Barbarella" und "Am goldenen See" ist mit dem Musikproduzenten Richard Perry liiert. Fondas Ehen mit dem Regisseur Roger Vadim, dem Politiker Tom Hayden und dem Medienmogul Ted Turner gingen in die Brüche.

