Danzig (SID) - Angesichts der brisanten politischen Lage glaubt Fußball-Nationalspieler Mats Hummels, dass Griechenland das EM-Viertelfinale am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Danzig besonders engagiert angehen wird. "Sicher wird die politische Situation die griechischen Spieler zusätzlich motivieren, sie werden umso mehr kämpfen", sagte Hummels der Wochenzeitung Zeit. Deutschland führt die Länder an, die von Griechenland eine strikte Einhaltung der Sparvorgaben der EU fordern.

Der Verteidiger von Borussia Dortmund ist zudem der Überzeugung, dass die Griechen "sicher noch defensiver stehen, sodass wir oft und lange den Ball haben. Es könnte ein sehr, sehr emotionales Spiel werden."