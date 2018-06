Paris (AFP) Der Geiselnehmer im südfranzösischen Toulouse, der noch drei Menschen in seiner Gewalt hat, ist psychisch krank. Der Mann sei ein "Schizophrener", der seine Behandlung unterbrochen habe, hieß es am Mittwoch in Ermittlerkreisen. Die Schwester des Täters sagte der Nachrichtenagentur AFP telefonisch, dass ihr 26-jähriger Bruder schon als Kind in der Obhut des Gesundheitsamtes gewesen sei. "Er ist durchgedreht und hat Angst vor der Außenwelt", fügte sie hinzu.

