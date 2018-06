Bad Belzig (dpa) - Rund 50 000 Wanderer aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland treffen sich von heute an im brandenburgischen Fläming zum Deutschen Wandertag. Zwischen Elbe, Havel und Spree wartet bis kommenden Montag auf die Teilnehmer aller Altersgruppen ein umfangreiches Programm. Offiziell wird der Wandertag am Abend auf dem Marktplatz in Bad Belzig mit einem Fest eröffnet. Rund 1300 Veranstaltungen werden geboten: geführte Wanderungen, Vorträge, Feste oder Museumsbesuche.

