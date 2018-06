Glasgow (SID) - Die British Open der Golfprofis machen 2016 zum insgesamt neunten Mal im Royal Troon Club nahe Glasgow Station. Letztmals fand das seit 1860 veranstaltete Major-Turnier 2004 in der Grafschaft Ayrshire statt. Damals setzte sich der Amerikaner Todd Hamilton durch. In diesem Jahr trägt der Royal Lytham and St. Annes Golf Club im englischen Lancashire die British Open aus. Titelverteidiger ist der Nordire Darren Clarke.