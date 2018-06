Paris (dpa) - Ein angebliches Mitglied des Terrornetzwerkes Al-Kaida hat in einer Bank in der südfranzösischen Stadt Toulouse vier Geiseln genommen. Der Mann habe gegen 11.00 Uhr das Geldinstitut betreten und einen Schuss abgegeben. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei. Neben dem Bankdirektor seien drei weitere Menschen in seiner Gewalt. Die Polizei hatte nach Medienberichten zunächst keine Hinweise darauf, dass der Täter Beziehungen zu Al-Kaida hat. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt.

