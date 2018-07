Paris (dpa) - Der Geiselnehmer in einer Bank der südfranzösischen Stadt Toulouse ist nach eigener Ansicht ein religiöser Überzeugungstäter. Das gab der zuständige Staatsanwalt Michel Valet am Mittwoch nach Angaben des TV-Nachrichtensenders BFM auf einer Pressekonferenz bekannt.

Der Täter, ein angebliches Mitglied des Terrornetzwerkes Al-Kaida, habe es nicht auf Geld abgesehen. Er hatte am Mittag eine seiner vier Geiseln freigelassen. Wenig später hörten Augenzeugen einen erneuten Schuss.

Der Täter will die Polizeieinheit sprechen, die am 22. März den Serientäter Mohamed Merah - der zuvor bei Toulouse sieben Menschen getötet hatte - erschossen hatte. Auch er hatte erklärt, Al-Kaida nahezustehen. Die Bank, in der sich der Geiselnehmer verschanzt hat, liegt nur wenige hundert Meter vom Wohnhaus entfernt, in dem Merah starb.