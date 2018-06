FIFA-Boss Blatter: Torlinien-Technologie ist eine Notwendigkeit

Berlin (dpa) - Nach dem Torklau von Donezk hat FIFA-Boss Joseph Blatter erneut vehement die Einführung technischer Hilfsmittel gefordert. «Nach dem Spiel der vergangenen Nacht ist die Torlinien-Technologie keine Alternative mehr, sondern eine Notwendigkeit», teilte der Chef des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch via Twitter mit. Beim EM-Gruppenspiel zwischen England und der Ukraine hatte Marko Devic beim Stand von 0:1 Keeper Joe Hart angeschossen, der Ball segelte dann Richtung Tor, wo ihn John Terry erst hinter der Linie herausschlug. Referee Viktor Kassai ließ die Partie jedoch weiterlaufen, auch der Torrichter reagierte nicht.

EM für Schiedsrichter Wolfgang Stark beendet

Warschau (dpa) - Für den deutschen Schiedsrichter Wolfgang Stark ist die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine vorzeitig beendet. Die Europäische Fußball-Union strich den 42 Jahre alten Bankkaufmann aus Ergolding von der Liste der Unparteiischen für die K.o.-Runden. Diese Entscheidung teilte UEFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina am Mittwoch in Warschau mit. Neben Stark müssen auch der Ungar Viktor Kassai, Björn Kuipers aus den Niederlanden und der Spanier Carlos Velasco Carballo die Koffer packen.

Khedira und Müller: Ausscheiden gegen Griechenland undenkbar

Danzig (dpa) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler sind nach dem Durchmarsch durch die Gruppenphase vom Einzug ins EM-Halbfinale total überzeugt. «Uns in die Knie zwingen, das werden die Griechen definitiv nicht schaffen», erklärte Mittelfeldspieler Sami Khedira am Mittwoch. Auch Thomas Müller gab sich vor der Partie am Freitag in Danzig sehr selbstbewusst: «Wir haben einen Erfolgsgedanken im Team, darin kommt Ausscheiden nicht vor», betonte der Münchner. Khedira warnte dennoch davor, schon zu sehr auf einen möglichen Halbfinal-Klassiker gegen Italien oder England zu schielen.

Slowene Skomina pfeift deutsches Viertelfinale gegen Griechenland

Warschau (dpa) - Der Slowene Damir Skomina pfeift am Freitag das EM-Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland. Der 35-Jährige wurde am Mittwoch in Warschau von der UEFA für die Partie in Danzig nominiert. Skomina kommt damit zu seinem dritten Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft. Zuvor hatte er in der Vorrunde bereits die Spiele Niederlande gegen Dänemark und Schweden gegen England geleitet. Beide Begegnungen hatte der Slowene sicher im Griff. Skomina steht seit 2003 auf der Liste der Europäischen Fußball-Union UEFA und des Weltfußballverbandes FIFA.

Merkel bei EM-Viertelfinale erstmals auf Tribüne

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitagabend beim EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Griechenland in Danzig auf der Tribüne sitzen. Dies kündigte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch in Berlin an. Damit wird Merkel erstmals bei der Europameisterschaft 2012 bei einem Spiel der deutschen Mannschaft dabei sein. Bei den Gruppenspielen in Polens Mitgastgeberland Ukraine hatte die Kanzlerin noch auf einen Besuch verzichtet. Merkel folgt nach deutschen Angaben mit dem Besuch in Danzig einer Einladung des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

Schewtschenko beendet Karriere im ukrainischen Nationalteam

Donezk (dpa) - Ukraines Stürmerstar Andrej Schewtschenko wird seine Karriere im Nationalteam nach dem enttäuschenden EM-Vorrundenaus beenden. «Für mich war es das letzte große Spiel», sagte der 35-Jährige nach der 0:1-Niederlage gegen England in der Nacht zu Mittwoch in Donezk, «das war mein letztes Turnier.» Er wolle sich in einem Freundschaftsspiel von seinen Fans verabschieden. Nach Knieproblemen war Schewtschenko erst in der 70. Minute eingewechselt worden, konnte jedoch in seinem 111. Länderspiel nicht mehr für die Wende und den benötigten Sieg für den Viertelfinaleinzug sorgen.

DFB-Präsidium besucht Gedenkstätte auf der Westerplatte

Danzig (dpa) - Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat bei einem Besuch der Gedenkstätte Westerplatte vor den Toren Danzigs der Opfer des deutschen Überfalls auf Polen gedacht. In Erinnerung an den dortigen Widerstand legte die DFB-Delegation Blumen und einen Kranz nieder. Die Beschießung der Westerplatte durch deutsche Truppen am 1. September 1939 steht symbolisch für den Beginn des Zweiten Weltkriegs.

ALBA Berlin bekommt Wildcard für Euroleague

Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin darf in der kommenden Saison in der Euroleague mitspielen. Der Hauptstadt-Club bekam überraschend eine Wildcard, obwohl das Team in der Meisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden war. Dies teilten die Basketball-Bundesliga und der Berliner Verein am Mittwochabend mit. Die Bundesliga erhielt damit einen zweiten Startplatz für die höchste europäische Liga, Double-Gewinner Brose Baskets Bamberg ist durch den Meisterschaftsgewinn automatisch qualifiziert. Vizemeister ratiopharm Ulm muss in die Qualifikation für die Euroleague.

Kohlschreiber und Petzschner im Viertelfinale

Eastbourne (dpa) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat sich bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne ins Viertelfinale gekämpft. Der an Nummer sieben gesetzte Augsburger, einziger Deutscher im Hauptfeld der mit 403 950 Euro dotierten ATP-Veranstaltung, gewann am Mittwoch gegen den Briten Jamie Baker mit 6:2, 3:6, 6:3. In der nächsten Runde spielt der Deutsche gegen den Italiener Andreas Seppi um den Einzug ins Halbfinale. Philipp Petzschner steht in 's-Hertogenbosch ebenfalls im Viertelfinale; der Bayreuther kam gegen den Kroaten Mate Pavic kampflos weiter.

Europa League: UEFA sperrt Tschechiens Pokalsieger Sigma Olomouc =

Prag (dpa) - Der tschechische Pokalsieger Sigma Olomouc darf in der kommenden Saison nicht in der Europa League starten. Über die Entscheidung der UEFA informierte ein Sprecher des mährischen Fußballvereins am Mittwoch. Begründet worden sei die Sperre mit einer Disziplinarstrafe, die der nationale Fußballverband im vorigen Jahr verhängt hatte. Sigma Olomouc war wegen Bestechung seines Gegners Bohemians Praha mit einer Geldstrafe von rund 160 000 Euro und dem Abzug von neun Punkten bestraft worden.

Fußball-Europa-League bis 2015 in Kabel eins

Unterföhring (dpa) - Fußballfans können ausgewählte Partien der Europa League bis zum Jahr 2015 im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Der Sender Kabel eins erhielt die Rechte für 15 Live- Spiele über drei Spielzeiten von 2012/2013 bis 2014/2015. Dies teilte die ProSiebenSat.1 Group am Mittwochabend mit. Gemeinsam mit der UEFA sei eine entsprechende Vereinbarung erzielt worden. Kabel eins präsentiert wie bisher donnerstags eine Partie pro Spieltag live.

Erste Niederlage für Basketballerinnen in EM-Qualifikation

Avila (dpa) - Die deutschen Basketballerinnen haben in der EM-Qualifikation die erste Niederlage kassiert. Vier Tage nach dem 70:60-Auftaktsieg gegen Rumänien musste sich das Team von Bundestrainer Andreas Wagner am Mittwochabend in Avila dem Gruppenfavoriten Spanien mit 39:66 (21:35) geschlagen geben. Romy Bär (Challes les Eaux/Frankreich) war in ihrem 51. Länderspiel mit 13 Punkten einmal mehr die beste deutsche Spielerin.

Dynamo Dresden widerspricht Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses =

Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden hat wie angekündigt fristgerecht dem Strafantrag des Kontrollausschusses des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) widersprochen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, soll ein Urteil auf Bewährung erreicht werden, das vor allem «die positiven Fortschritte der vergangenen Monate berücksichtigt», heißt es in der Erklärung. Der Ausschuss hatte aufgrund von Vorkommnissen im Heimspiel gegen den TSV 1860 München und dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison beim FSV Frankfurt einen Teilausschluss der Fans beantragt.

Deutsche Fechter am EM-Schlusstag erstmals ohne Medaille

Legnano (dpa) - Die Medaillenserie der deutschen Fechter ist erst am letzten Tag der Europameisterschaften im italienischen Legnano gerissen. Für das weibliche Florettquartett platzten die Hoffnungen beim 30:45 gegen den WM-Sechsten Frankreich schon im Viertelfinale. Deutschland wurde Sechster. Die Degenherren scheiterten ebenfalls an der ersten Hürde: Im Achtelfinale verlor der WM-Sechste von 2011 gegen Tschechien mit 40:45 und landete nur auf Rang 13. Nach einmal Gold und je zweimal Silber und Bronze 2011 ging das Europa-Championat in der Lombardei für den Deutschen Fechter-Bund ohne Titel zu Ende.