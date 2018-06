Den Haag (AFP) Im Streit um Patente bei Tabletcomputern und Smartphones hat der US-Technologieriese Apple eine Niederlage hinnehmen müssen. Ein Gericht im niederländischen Den Haag verurteilte den Konzern am Mittwoch zur Zahlung von Schadenersatz an seinen südkoreanischen Konkurrenten Samsung wegen des Verstoßes gegen ein Mobilfunkpatent. Samsung hatte Apple ursprünglich wegen Patentrechtverletzungen in vier Fällen verklagt, bekam aber nur in einem Fall Recht. Nach Ansicht einer Samsung-Sprecherin bestätigte das Urteil dennoch, "dass Apple sich unserer technologischer Innovationen bediente".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.