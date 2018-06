Kaduna (AFP) Nach den dreitägigen gewaltsamen Ausschreitungen mit mindestens 101 Toten im Norden Nigerias haben die Behörden in mehreren Städten rund um die Uhr eine Ausgangssperre verhängt. In den nördlichen Städten Kaduna und Damaturu patrouillierten am Mittwoch Soldaten und Polizisten auf den leeren Straßen, um die wegen der Unruhen zwischen Muslimen und Christen verhängte Ausgangssperre durchzusetzen. Zahlreiche Bewohner waren nicht in der Lage, in ihre Häuser zurückzukehren und waren zum Teil seit Montag ohne Lebensmittel. Die Zahl der Opfer stieg unterdessen auf mindestens 101.

