Islamabad (AFP) In Pakistan soll nach der Amtsenthebung von Premierminister Yousuf Raza Gilani durch die Justiz des Landes am Freitag ein neuer Regierungschef gewählt werden. Präsident Asif Ali Zardari habe die Nationalversammlung, das pakistanische Unterhaus, für eine Zusammenkunft um 17.30 Uhr (14.30 MESZ) einberufen, verlautete am Mittwoch aus dem Umfeld des Präsidenten. Ein neuer Regierungschef werde in dieser Sitzung gewählt, sagte der scheidende Informationsminister Qamar Zaman Kaira.

