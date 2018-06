München (SID) - In Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus) und Routinier Bert Grabsch (Wittenberg) stehen zwei deutsche Radprofis im Aufgebot des belgischen Teams Omega Pharma-QuickStep für die 99. Tour de France (30. Juni bis 22. Juli). Besonders im Prolog in Lüttich, in dem es Martin auf das Gelbe Trikot abgesehen hat und während der beiden langen Einzelzeitfahren sollen die Qualitäten der beiden zum Tragen kommen.

Der 37 Jahre alte Grabsch, der die Frankreich-Rundfahrt zum siebten Mal bestreitet, wird zudem auf den Flachetappen als Tempobolzer gebraucht. Martin, der vor seinen vierten Tour-Teilnahme steht und 2011 in Grenoble seinen ersten Tour-Etappensieg holte, genießt dagegen mehr Freiheiten. Die Gesamtwertung ist für den 27-Jährigen aber kein Thema.

"Tony Martin wird bei mehr als 100 Zeitfahr-Kilometern in seinem Element sein. Wir zählen auf seine Fähigkeiten, genau wie bei Bert Grabsch, der ein fantastischer Zeitfahrer ist", sagte der belgische Teamchef Patrick Lefevere, der den Amerikaner Levi Leipheimer (38) und den Slowaken Peter Velits (27) als Klassementfahrer eingeplant hat. Auf einen echten Sprinter verzichtet QuickStep indes komplett, auch der gebürtige Kölner Gerald Ciolek (25) hat den Sprung zur Tour diesmal nicht geschafft.

Das Tour-Aufgebot von Omega Pharma-QuickStep: Tony Martin (Cottbus), Bert Grabsch (Wittenberg), Levi Leipheimer (USA), Peter Velits (Slowakei), Sylvain Chavanel, Jerome Pineau (beide Frankreich), Kevin De Weert, Dries Devenyns, Stijn Vandenbergh (alle Belgien)