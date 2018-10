St. Petersburg (AFP) In Russland sind am Mittwoch zwei Universitätsprofessoren wegen Hochverrats und Spionage zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden Männer hätten Informationen über die neue russische Interkontinentalrakete Bulawa an chinesische Geheimdienste weitergegeben, erklärte ein Vertreter des Gerichts. Demnach müssen Jewgeni Afanasjew wegen Hochverrats für zwölfeinhalb Jahre und sein Kollege Swjatoslaw Bobischew wegen Beihilfe zum Hochverrat für zwölf Jahre ins Gefängnis.

