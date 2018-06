Legnano (SID) - Die italienischen Florettfechterinnen um die dreimalige Einzel-Olympiasiegerin Valentina Vezzali haben am letzten Tag der EM in Legano das zweite Gold für das Gastgeberland gewonnen. Im Finale besiegte der Weltmeister und Titelverteidiger Frankreich 45:28. Bronze ging an Russland.

Das deutsche Team mit Katja Wächter, Sandra Bingenheimer, Anne Sauer (alle Tauberbischofsheim) und Martina Zacke (Berlin) belegte Rang sechs.

Im Mannschaftswettbewerb der Herren gewann die Schweiz das Finale gegen Ungarn mit 45:35. Bronze holte die Ukraine. Das deutsche Team mit Christoph Kneip (Leverkusen), Stephan Rein, Niklas Multerer (beide Heidenheim) und Raphael Steinberger (Solingen) kam auf Platz 13.