Köln (SID) - Hochspringerin Ariane Friedrich strebt am Samstag die Olympianorm an, an der sie eine Woche zuvor bei der Leichtathletik-DM aufgrund widriger Bedingungen zum dritten Mal gescheitert war. "Drei Wettkämpfe stehen zur Wahl, aber die große Frage ist: Sind die Bedingungen endlich so gut, dass Ariane die 1,95 m schaffen kann?", sagte Friedrichs Trainer und Manager Günter Eisinger.

Der Coach der LG Frankfurt hat mögliche Starts beim Springermeeting in Köln sowie den Landesmeisterschaften in Saarbrücken (Saar) und Erfurt (Thüringen) ins Auge gefasst. "Wir werden uns kurzfristig je nach Wetterlage entscheiden. Die beiden Meisterschaften erfüllen die offiziellen Kriterien für eine Olympia-Qualifikation. Beim Meeting in Köln würde der Deutsche Leichtathletik-Verband helfen, diese Bedingungen zu schaffen", sagte Eisinger.

Auch die Chancen, dass Friedrich die Norm bei der EM in Helsinki nachholen kann, scheinen nicht rosig. "Der Wetterbericht sagt große Regenwahrscheinlichkeit voraus, es sollen 12 bis 16 Grad werden", sagte Eisinger. Ariane Friedrich hat in dieser Saison dreimal 1,92 m geschafft, zuletzt bei starkem Gegenwind im regnerischen Bochum jedoch nur 1,86 m.