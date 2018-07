Madrid (SID) - Große Ehre für Olympiasieger Rafael Nadal: Der Tennisprofi wird bei der Eröffnungsfeier der Spiele in London am 27. Juli die spanische Fahne ins Stadion tragen. Das gab das nationale Olympische Komitee COE am Mittwoch bekannt. Der Weltranglistenzweite setzte sich in der Wahl vor den Seglern Iker Martinez und Xabi Fernandez durch, die in Athen 2004 Gold und in Peking 2008 Silber gewonnen hatten. Der 26 Jahre alte Nadal hatte in Peking im Einzel Gold gewonnen. Für den elfmaligen Grand-Slam-Sieger ist es bereits die dritte Olympia-Teilnahme.

Derweil wird Nadals Hauptkonkurrent Novak Djokovic, erster der Tennis-Weltrangliste, Serbiens Flagge tragen.