Beirut (AFP) Bei den anhaltenden Kämpfen zwischen Aufständischen und Sicherheitskräften in Syrien hat es am Mittwoch nach Angaben von Aktivisten mindestens 58 Tote gegeben. Bei Gefechten in den Regionen von Hama und Latakia sowie einem Autobombenanschlag auf einen Kontrollposten an der Straße zwischen Idlib und Sarmin seien mindestens 28 Soldaten getötet worden, teilte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Demnach setzte die Armee den Beschuss der Rebellenhochburg Rastan fort.

