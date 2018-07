Moskau (AFP) Die russische Reederei Femco hat Vorwürfe zu illegalen Waffenlieferungen an Syrien zurückgewiesen. Berichte über "illegale Handlungen" ihres Schiffes "Alaed" seien falsch, teilte die Reederei am Mittwoch mit. Das Schiff sei derzeit "in vollständiger Übereinstimmung mit den internationalen Normen und Regeln" auf einer Handelsfahrt unterwegs. Femco sei bei seinen Kunden für seine "Seriosität und geschäftliche Integrität" bekannt, hieß es in der Erklärung weiter.

