New York (AFP) Nach dem Aussetzen der UN-Beobachtermission in Syrien hat der leitende General Robert Mood dem Sicherheitsrat von einer Eskalation der Gewalt in dem arabischen Land berichtet. Angesichts der Kämpfe zwischen Getreuen von Syriens Staatschef Baschar al-Assad und der Opposition sei die Arbeit für die UN-Beobachter zu gefährlich geworden, sagte Mood am Dienstag nach Diplomatenangaben bei einer Sitzung des Gremiums in New York. Die Sicherheit bei den Patrouillen könne nicht mehr gewährleistet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.