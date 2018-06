Washington (AFP) Bis zu 27 Millionen Menschen in der Welt leben in sklavenartigen Verhältnissen. Dies geht aus dem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht der USA zum internationalen Menschenhandel hervor. "Das Ende der Legalität der Sklaverei in den USA und anderen Staaten der Welt hat leider nicht das Ende der Sklaverei bedeutet", konstatierte US-Außenministerin Hillary Clinton in Washington.

