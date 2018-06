Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat die schnelle Einigung auf eine neue Regierungskoalition in Griechenland begrüßt. Das zeige, dass die proeuropäischen Kräfte in Athen um den Ernst der Lage wissen, sagte Westerwelle. Der Wahlkampf und die beiden Wahlen hätten wertvolle Zeit gekostet. Deshalb sei es jetzt umso wichtiger, dass die Fortsetzung der Reformen und die Modernisierung des Landes schnell angepackt werden. Zuvor war der Chef der konservativen griechischen Partei Nea Dimokratia, Antonis Samaras, als neuer Regierungschef vereidigt worden. Beteiligt an der Koalition sind auch die Sozialisten und die Demokratische Linke.

