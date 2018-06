Offenbach (dpa) - Am Donnerstag fällt im Osten anfangs noch etwas Regen, sonst ist es wolkig, gebietsweise auch heiter. Am Nachmittag und am Abend kommen im Westen und Südwesten sowie im Alpenraum teils kräftige Schauer und Gewitter auf, sonst bleibt es meist trocken.

Vereinzelt sind wieder Unwetter mit schweren Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich. Die Temperatur erreicht im Norden um 20 Grad, sonst zwischen 22 und 27, im Süden bis 29 Grad.

Abgesehen von starken Gewitterböen weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.