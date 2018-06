Straubing (AFP) Bei einem Unwetter über Niederbayern ist am Mittwochabend in Hauzenberg im Landkreis Passau ein 84-jähriger Mann ertrunken. Der Mann befand sich mit Angehörigen an einem Fischweiher der Familie, um dessen vom Regen stark angeschwollenen Zulauf mit Hilfe von Steinen von dem Weiher abzuleiten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern am Donnerstag in Straubing.

