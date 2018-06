Warschau (AFP) Der deutsche Sportartikel-Hersteller Adidas hofft für dieses Jahr durch die Europameisterschaft auf ein Rekordgeschäft in der Sparte Fußball. Der Konzern wolle 2012 allein in diesem Bereich einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro erzielen, sagte Adidas-Chef Herbert Hainer am Donnerstag in Warschau. Bei der vergangenen EM 2008 in Österreich und der Schweiz hatte Adidas in der Fußball-Sparte 1,3 Milliarden Euro verdient, während der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika 1,5 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz 2011 betrug 13 Milliarden Euro.

