Lübeck (AFP) Ein 62-jähriger Landwirt soll im schleswig-holsteinischen Sülfeld seinen Sohn getötet, zerteilt und die Leichenteile auf seinem Bauernhof in eine Jauchegrube geworfen haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Lübeck mit. Das Motiv für das Verbrechen in dem kleinen Ort rund 30 Kilometer nordöstlich von Hamburg war nach Angaben einer Sprecherin zunächst unbekannt.

