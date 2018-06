Düsseldorf (AFP) Repressalien gegen Betriebsräte - bestehende und vor allem solche in Gründung - sind einer Befragung von Gewerkschaftern zufolge keine Einzelfälle. Vor allem in Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten und in Firmen, die der Eigentümer selber führt, gebe es nicht selten eine "mitbestimmungsfeindliche Orientierung des Managements", wie die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung ergab. Das Problem sei aber insgesamt "überschaubar".

