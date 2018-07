Luxemburg (AFP) Die Eurogruppe erwartet bis Montag den offiziellen Antrag Spaniens auf Finanzhilfe für seinen angeschlagenen Bankensektor. Das teilte Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker am Donnerstag nach einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Luxemburg mit. Die Hilfsgelder sollen demnach zuerst aus dem Euro-Rettungsfonds EFSF und später aus dem dauerhaften Rettungsfonds ESM gezahlt werden, wenn dieser in Kraft getreten ist.

