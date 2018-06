Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck will die Gesetze zum Stabilitätsmechanismus ESM und zum Fiskalpakt wegen der erwarteten Klagen vorerst nicht unterschreiben. Der Bundespräsident beabsichtige, einer entsprechenden Bitte des Bundesverfassungsgerichts stattzugeben, teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag in Berlin mit. Damit wird der ESM nicht wie geplant am 1. Juli in Kraft treten können.

